Обоюдная высылка дипломатов из России и США может активизировать деятельность агентов, которые не пользуются дипломатическим иммунитетом, что впоследствии станет причиной возникновения шпионских скандалов.

Об этом говорится в материале вице-президента департамента тактического анализа частной американской разведывательно-аналитической компании Stratfor Скотта Стюарта, текст которого есть в распоряжении «Апострофа».

«Для контрразведки высылка дипломатов облегчит работу. Российским и американским контрразведывательным службам будет необходимо мониторить на 60 человек и на один объект меньше, то есть они могут перенаправить свои силы (агентов, группы наблюдения и технологии) на другие приоритеты: смогут более тщательно контролировать уже установленные объекты и более активно охотиться за агентами, которые не пользуются дипломатическим иммунитетом», — говорится в материале.

Minval.az