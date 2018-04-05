Конфликт владельца торговой точки с Айдыном Шамаевым и его «бойцами» случился в октябре 2016. Именно тогда предприниматель, свыше десяти лет проживающий и работающий в Новокузнецке, отказался платить ежемесячную дань своему земляку. Бизнесмена не смогло убедить даже то, что практически все его «коллеги» беспрекословно передавали нужную сумму, не задавая лишних вопросов. Убедить несговорчивого торговца было решено с помощью угроз и физической силы. На «стрелку» с предпринимателем в кафе неподалеку от локомотивного депо приехали сразу пять вымогателей. Разговор не заладился, бизнесмен не изменил свою позицию, тогда его избили, сломав нос, и пригрозили пристрелить, для убедительности продемонстрировав пистолет. После чего рэкетиры силой забрали у потерпевшего 10 000 рублей (размер ежемесячной дани). Через некоторое время «молодчики» вновь пожаловали к владельцу торговой точки, на этот раз забрав уже 20 000 рублей. Поняв, что сама собой ситуация не разрешится, мужчина обратился за помощью в полицию. Об этом информирует издание «Новости Кемеровской области».

После проведения оперативных мероприятий все вымогатели были задержаны. У одного из них правоохранители нашли пневматический пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами, а у другого — несколько десятков боеприпасов. Организатор преступления Айдын Шамаев сразу полностью признал свою вину и заключил со следствием досудебное соглашение. Ему была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Дело было выделено в отдельное производство. Пятерых его помощников на время расследования поместили в СИЗО. Несмотря на это коммерсанту стали поступать угрозы, которые были восприняты серьёзно. Бизнесмена взяли под охрану.

В ходе судебного процесса Айдын Шамаев предложил потерпевшему внушительную денежную компенсацию (несколько сотен тысяч рублей). Однако коммерсант отказался от денег и не принял извинения и раскаяние рэкетира. Дело рассматривается в особом порядке. Приговор по нему планируется огласить в конце апреля.

Minval.az