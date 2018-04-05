Рейтинг Global Fire Power (GFP) по военной мощи стран не отражает реального положения дел. Подобное мнение в интервью Sputnik Армения выразил российский военный эксперт, заместитель директора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин.

В обнародованном рейтинге Global Fire Power за 2017 год, в частности, Армения заняла 93 место, поднявшись на 2 позиции, по сравнению с 2016 годом. Азербайджан в глобальном рейтинге занял 58 место, Грузия – 82.

В предыдущем рейтинге Global Fire Power 2016 Армения находилась на 95 месте, ее соседи – Грузия и Азербайджан на 80 и 59, соответственно.

По словам Храмчихина, «рейтинг хромает на обе ноги хотя бы потому, что Грузия по военной мощи расположилась выше Армении». Между тем, серьезной регулярной армии как таковой у Грузии нет, считает он.

«В случае с Азербайджаном еще можно как-то понять авторов рейтинга. Видимо, они учитывали военные расходы Баку (они значительно больше аналогичных расходов Еревана), разнообразие закупленных вооружений, наличие Каспийской флотилии, численность армии. Но каким образом индекс Грузии оказался выше Армении, мне непонятно», — сказал Храмчихин, предположив, что авторы доклада проявили субъективность в своих оценках.

Рейтинг GFP составляется с учетом порядка 50 критериев, включая потенциальные возможности страны на суше, в воздухе и море. В расчет берутся человеческие ресурсы, финансы, география. При этом акцент больше делается на разнообразии вооружений, а не их количестве.

Согласно данным из открытых источников, по состоянию на 2016 год численность сухопутных войск Грузии составляла 37 тысяч военнослужащих. А военные расходы республики в 2017 году составили порядка 309 миллионов долларов.

Практически по всем параметрам вооруженные силы Армении превосходят грузинскую. Численность сухопутных войск в 2016 году составляла свыше 41 тысячи человек, и это не считая Армию обороны Нагорного Карабаха (около 20 тысяч). Военные расходы в 2017 году составили порядка 500 миллионов долларов. Между двумя соседними странами существует большой разрыв и в плане вооружений и военной техники, отмечает Sputnik Армения.

Прокомментировали отчет Global Fire Power 2017 и в министерстве обороны Армении, назвав его «несерьезным».

«Вряд ли следует комментировать документ по существу. Содержащиеся в нем оценки притянуты за уши. Как может соседняя Грузия, где практически нет регулярной армии, в рейтинге на десять позиций опережать Армению? Это уже говорит само за себя», — сказал пресс-секретарь министра Арцрун Ованнисян.

Minval.az