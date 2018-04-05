Турецкая разведка вывезла 80 членов организации Фетхуллаха Гюлена (FETO) из 18 стран.

Как передает РИА Новости, об этом заявил вице-премьер Турции Бекир Боздаг.

«MIT были даны полномочия вести деятельность за границей. Такие операция, как была в Косове, будут продолжены. Операция в Косове — это большой успех. На сегодняшний день выявлены и доставлены в Турцию 80 членов FETO из 18 стран. Их главарь, находящийся в (американском штате) Пенсильвании, в панике», — сказал Боздаг в эфире телеканала Haberturk.

Он не уточнил, из каких стран были вывезены сторонники Гюлена.

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