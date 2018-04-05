«Замысел армян – создать простирающуюся от моря и до моря империю. Тут нужно не просто обсуждать или осуждать, а кричать на вес мир надо о лжи армян и о том, как они подтасовывают историю».

Об этом заявил Minval.az представитель Бакинского епархиального управления, протоиерей Константин Поминов.

По его словам, корни армянского вандализма в отношении азербайджанского народа и ненависти идут из глубины веков.

«Историки знают об этом. Если говорить о 1918 годе – этот год был особенным для азербайджанского народа. Он был знаменательным как в плане радостных, великих событий, так и в плане трагических, судьбоносных событий. Ведь именно 28 мая 1918 года была создана Азербайджанская Демократическая Республика. Именно тогда Азербайджан получил независимость, и сформировался как государство. В сентябре 1918 года был создан первый Азербайджанский парламент, основан Милли Меджлис. А в декабре Азербайджанская Демократическая Республика была признана мировым сообществом всеми странами. Но великим радостным событиям предшествовали события трагические – резня, убийства ни в чем не повинного мирного населения Азербайджана. После заключения Туркменчайского и Гюлистанского договоров начали выселять армян из Персии и Турецких вилайетов: царь Николай I дал им территории».

Протоиерей Константин Поминов подчеркнул: «Но заметьте где — в Иреванском ханстве, Зангезурском уезде, Нахчыванском и Карабахском ханстве: все эти территории принадлежали Азербайджану и были исконно родные земли азербайджанцев. И там азербайджанский народ жил в мире с лезгинами, татами, евреями, русскими. А потом армяне постепенно начали вытеснять, в буквальном смысле выживать из своих родных сел и земель местное население. Замысел армянского шовинизма шел к тому, чтобы обосновать свое государство – как многие думали, они хотели иметь свой уголок на земле и иметь свою независимость, иметь свое государство. На самом деле это ложь. Замысел армян – создать простирающуюся от моря и до моря империю. Они были готовы стереть все с лица земли, уничтожить любое коренное население, дабы обосновать свою империю. Вот, откуда идут эти корни. 20-й век хоть является веком развития и цивилизации, технологий и культурных ценностей – на самом деле всего лишь прикрывал ложь и хитрость армянского шовинизма. Как только распался Советский Союз, армяне почувствовали слабину, тут же начали экспансии на нашу землю – земли Азербайджана. Но, слава Богу, их остановили. Тем не менее, 20 процентов нашей земли армяне экспроприировали, находятся под армянской пятой. Я надеюсь, вандализм армян и истребление азербайджанского народа не останутся безгласными. Тут нужно не просто обсуждать или осуждать, а кричать на вес мир надо о лжи армян и о том, как они подтасовывают историю, о том, что в Армении жизнь человека ничего не стоит, если он не их национальности. Это не просто фашизм — это оголтелый нацизм, ненависть ко всему, что не являются армянским. Но как показывает история — нацизм долго не живет, он захлебывается своей ненавистью. И я выражаю уверенность о том, что мы все сделаем все, чтобы истинное лицо армян узнал весь мир», — подытожил протоиерей Константин Поминов.

Лятиф Шамхал

Minval.az