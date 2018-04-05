Минская группа ОБСЕ должна активизировать свои усилия для урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, заявил глава МИД Турции Мовлут Чавушоглу.

«Минской группе ОБСЕ пора активизировать свою деятельность в направлении урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Президент Азербайджана Ильхам Алиев регулярно в своих выступлениях на всех международных площадках поднимает вопрос об оккупированных азербайджанских территориях и о нарушении прав более 1 миллиона азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев. Турция, со своей стороны, во всех этих вопросах постоянно находится рядом с Азербайджаном и поддерживает позицию официального Баку в ООН, ОБСЕ, Совете Европы», — сказал М.Чавушоглу журналистам в четверг в Баку. Его слова приводит «Интерфакс».

При этом министр выразил сожаление в связи с тем, что призывы и заявления международных организаций о необходимости освобождения оккупированных территорий Азербайджана игнорируются со стороны Армении.

М.Чавушоглу подчеркнул, что Анкара выступает за мирное урегулирование армяно-азербайджанского конфликта. «Мы всегда заявляли о том, что конфликт должен быть решен мирным путем», — добавил он.

Minval.az