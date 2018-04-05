20-летняя Алиса Литтл на данный момент официально является самой дорогой путаной в Америке. В год она зарабатывает миллион долларов, пишет Лайф.При этом девушка не называет себя «охотницей на олигархов», и лавры Насти Рыбки ей ни к чему. Вместо этого девушка заручилась поддержкой семьи и получает удовольствие от своей работы, заявляя, что совмещает сразу несколько профессий в одной.

Алиса работает на знаменитом ранчо Moonlite Bunny Ranch (крупнейший легальный бордель в штате Невада). В интервью изданию Stylecaster.com она приоткрыла завесу тайны о том, что на самом деле происходит в этом заведении.

Девушка признаётся, что в год тратит по 2500 долларов на презервативы, смазку, маникюр и занятия в спортзале. Эта красотка ростом метр сорок является самой востребованной проституткой борделя и всех США, если учесть, сколько она зарабатывает. Клиентов, которые мечтают завладеть этой «твин-герл», хоть отбавляй, и в год она зарабатывает около миллиона долларов в год.

Алиса рассказала, что работает в борделе уже два года.

«На самом деле я работаю и психологом, и тренером по отношениям, и секс-экспертом», — говорит Алиса.

Девушка призналась, что рабочий день длится от 12 до 14 часов в сутки. Пять дней в неделю ей приходится вставать плечом к плечу с еще 20 девушками, пока клиенты делают свой выбор.

Среди коллег Алисы есть отставные военнослужащие, студентки, матери и даже доктора наук. Точно так же клиенты могут представлять самые разные слои населения.

«Я занимаюсь любовью с мужчинами, семейными парами, одинокими женщинами, девственницами и вдовами…», — рассказывает она.

Алиса переехала в США, когда ей было пять лет. Родом она из Ирландии и уверяет, что именно такую карьеру и хотела сделать. Она называет свою работу вознаграждением, а секс считает просто актом.

«Вы можете думать, что моя работа — это только секс, но вы далеки от истины. На самом деле я продаю нечто большее — я продаю близость… Интимность — это важный элемент хорошей физической формы. Подобно тому как кошки влияют на ваше физическое самочувствие, секс также способен улучшить физическое, умственное и эмоциональное здоровье», — признается Алиса.

Алиса утверждает, что в любой момент она может покинуть бордель, но здесь она чувствует себя комфортно. Девушка довольно часто соглашается выехать к клиенту и озвучить собственную цену.

Рабочий день девушки начинается в семь часов утра. Она встает и, прежде чем заняться своим делом, отправляется в спортзал. И хоть у девушки бывает мало простоев, свободные минуты она посвящает книгам и онлайн-лекциям по психологии.

«На меня сразу посыпались фантастические деньги, но для меня тогда приоритетом стали связи, которыми я обрастала. К счастью, меня поддерживала моя семья. Они приняли мой выбор. Они знают, что здесь обо мне хорошо заботятся», — описывает Алиса свои первые дни в борделе.

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