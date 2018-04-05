Турция не договорилась с США о передаче технологий при поставках ЗРК Patriot, поэтому подписала соглашение с РФ по С-400.

Как передает РИА Новости, об этом заявил представитель турецкого президента Ибрагим Калын в четверг.

Как заявил во вторник президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с главой Турции Тайипом Эрдоганом, Москва и Анкара договорились ускорить сроки поставки Турции комплексов С-400.

«Турция имеет объективные критерии, при которых она будет приобретать эти системы — цена, условия поставки, но главное для нас — передача технологий. О системах Patriot мы проводили переговоры с США, наш президент обсуждал эту тему с (президентом США Дональдом) Трампом. Но достичь понимания с производителями Patriot не удалось. А Россия быстро пошла навстречу в отношении ЗРК С-400», — сказал Калын на пресс-конференции Анкаре.

Он добавил, что у Турции нет возражений против Patriot, если условия Анкары будут приняты положительно. «Мы будем работать, мяч на стороне США», — сказал представитель Эрдогана.

По его словам, членство Турции в НАТО не может повлиять на приобретение российских ЗРК. «С-400 — комплексы, которые приобретаются с целью обороны, и речи не может идти ни о какой угрозе альянсу», — добавил Калын.

Minval.az