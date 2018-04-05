Азербайджан начал работу по открытию Торгового Дома (ТД) в Дубае.

Как передает Интерфакс-Азербайджан, об этом заявил министр экономики Шахин Мустафаев.

Ш.Мустафаев провел встречу с госминистром по иностранным делам ОАЭ Анвером Гаргашом, сообщает сайт Минэкономики.

«Ш.Мустафаев на встрече подчеркнул, что с целью продвижения азербайджанской продукции в ОАЭ начались работы по созданию ТД в Дубае. Кроме этого, он высказал свои предложения по перспективам сотрудничества между Азербайджаном и ОАЭ в сферах промышленности, альтернативной энергетики, инвестиций, нефтегазовой отрасли, фармацевтики, транспорта и транзитных перевозок», — отмечается в информации.

Кроме этого, он подчеркнул, что компании из ОАЭ могут действовать в качестве инвесторов в промышленных парках в Азербайджане, а также в создаваемой Зоне свободной торговли в Аляте.

Ш.Мустафаев также выразил заинтересованность Азербайджана в сотрудничестве с ОАЭ в вопросах обмена студентами.

А.Гаргаш, в свою очередь, подчеркнул, что упрощение визового режима привело к росту турпотока из ОАЭ в Азербайджан. Он добавил, что ОАЭ заинтересованы в расширении сотрудничества с Азербайджана в сферах грузоперевозок, туризма, образования, нефти и газа.

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