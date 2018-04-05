Первый после выборов зарубежный визит президента России Владимира Путина в Турцию и успешные переговоры с турецким лидером вызвали серьезную обеспокоенность в Армении – стране-сателлите РФ.

Путин во второй день пребывания в Турцию заявил, что его официальный визит в эту страну стал очень успешным. Он поблагодарил принимающую сторону за организацию работы.

Замминистра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян прокомментировал в четверг процесс российско-турецкого сближения, заявив, что Армения отслеживает процессы и делает выводы.

«Любое государство исходит из собственных интересов, в данном случае тренд исходит из совмещения интересов России и Турции», сказал Кочарян.

На вопрос, как это скажется на Армении, Шаварш Кочарян ответил: «Давайте не забегать вперед, тем более, что такое происходит не впервые. Мы помним, что произошло, когда, как сказал президент РФ, Турция ударила Россию ножом в спину. Мы внимательно отслеживаем и делаем выводы».

Вместе с тем армянские СМИ интересуются мнением российских политических экспертов относительно сближения Анкары и Москвы. В Ереване полагают, что сближение двух стран негативно скажется на карабахском урегулировании для страны –агрессора.

Российский политолог Алексей Малашенко отметил, что Турция может попытаться воспользоваться неприятной для России ситуацией в связи с высылкой российских дипломатов западными странами из-за «дела Скрипаля», будучи уверенной в том, что Россия не откажет Турции в каком-либо требовании. Малашенко не исключил, что обсуждения и претензии Турции могут довести до проазербайджанского решения в Карабахе.

«Однако считаю, что Россия в ходе переговоров нейтрализует подобные претензии, поскольку Россия не является «судьей», Россия – посредник и не хочет потерять своих последних партнеров. Россия своим дипломатическим и военным присутствием в регионе всегда стремилась предотвратить перспективу возобновления военных действий, что сделала также недавно. России не выгодна ни война, ни ухудшение отношений с друзьями. А карабахская тематика в настоящее время не представляет для Турции такую важность, чтобы Эрдоган не пришел к согласию с Путиным», – успокоил Малашенко армянских журналистов.

Minval.az