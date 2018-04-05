Модераторы социальной сети Facebook сканируют личные сообщения пользователей в приложении Messenger, сообщает Bloomberg.

По словам представителя платформы, переписка, изображения и пересылаемые пользователями ссылки проверяются модераторами компании на наличие противоправного контента теми же автоматическими системами, что и публичные посты в соцсети. В случае нарушений, информацию блокируют.

«Например, когда пользователи отправляют фотографию в Messenger, наши автоматизированные системы сканируют ее с помощью технологии сопоставления», — рассказала представитель приложения. Компания разработала эти инструменты, чтобы быстро пресекать оскорбительное поведение на платформе.

Компания подтвердила эту практику. Основатель Facebook Марк Цукерберг рассказал в интервью изданию Vox историю о том, как в Messenger заметили распространение разжигающих насилие сообщений, связанных с этническими чистками в Мьянме. Эти сообщения распознали и заблокировали.

В середине марта стало известно, что британская компания Cambridge Analytica собирала и анализировала данные 50 миллионов пользователей Facebook без их согласия. Информация использовалась для составления «психографических портретов» пользователей. На их основе компания разрабатывала стратегические коммуникации для избирательных кампаний, в том числе кампанию американского президента Дональда Трампа, пишет Сноб.

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