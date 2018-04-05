Баку и Каракас могут расширить сотрудничество в сферах торговли и инвестиций, считает президент Азербайджана Ильхам Алиев.

И.Алиев в четверг в Баку принял главу МИД Венесуэля Хорхе Арреаса «на полях» промежуточной министерской конференции в рамках Движения неприсоединения на тему «Поощрение международного мира и безопасности во имя устойчивого развития», сообщает сайт главы государства.

И.Алиев на встрече подчеркнул, что Азербайджан и Венесуэла имеют перспективы для развития сотрудничества в различных направлениях. При этом он отметил важность расширения связей в сферах торговли и инвестиций.

Х.Арреас, в свою очередь, подчеркнул, что Венесуэла открывает посольство в Баку и это является показателем заинтересованности в расширении двусторонних связей с Азербайджаном.

Minval.az