В Баку пройдет митинг с требованием начала военной операции в Карабахе.

Так, 12 мая с 16:00 до 18:00 на стадионе «Махсул», расположенном на территории Ясамальского района, Организация освобождения Карабаха собирается провести митинг.

Об этом Olke.az заявил председатель организации Акиф Наги.

По его словам, для получения разрешения на проведение митинга было сделано обращение в Исполнительную власть города Баку, но ответ пока не получен.

«На митинг приглашены все политические и общественные силы и организации. После ответа Исполнительной власти на наше обращение, в каждую политическую партию и организацию будет направлено отдельное приглашение. Наше основное требование связано с освобождением находящихся под оккупацией земель Азербайджана, в том числе Карабаха. На митинге будет озвучено требование начать широкомасштабные военные операции для освобождения наших земель из-под армянской оккупации», — отметил он.

Minval.az