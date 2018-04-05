Между двумя кандидатами в президенты началось противостояние.

Противостояние между кандидатами в президенты Сардаром Джалалоглу и Гудратом Гасангулиевым набирает обороты. Конфликт между политика начался после того, как первый обвинил второго в высказывании мыслей о попадании Азербайджана в зависимость от России.

В ответ на это Г.Гасангулиев выступил с заявлением, унижающим Джалалоглу. Он отметил, что у этой атаки на него председателя Демократической партии Азербайджана может быть несколько причин:

«Несколько лет тому назад он много раз приходил ко мне на прием и говорил, что один человек из Администрации Президента дает ему по 10.000 долларов ежемесячно, однако он подозревает, что этот человек «кидает» его на деньги. Он просил меня помочь ему выяснить это. Я ответил, что это очень трудный вопрос, но я постараюсь узнать. После этого он еще несколько раз приходит и спрашивал, мол, ну что? Много кто видел, как он стоит у моих дверей с жалким видом. Я сказал, что, к сожалению, ничего не смог узнать. После этого он остался недоволен мною».

Как отметил С.Джалалогду в интервью musavat.com, Гасангулиев клевещет на него:

«Он говорит, якобы я был у него на приеме, и так далее. Если у него есть мужское достоинство, пусть назовет того самого чиновника и докажет, что я был у него на приеме. Да кто ты такой, чтобы я к тебе на прием ходил?! Я даже к твоему хозяину на прием не ходил и не хожу! Да кем ты себя возомнил? Это ты стоишь с жалким видом, а поводок в руках другого, ты проходишь через дверь этого человека, согнувшись пополам. Он так сжал твое горло, что когда сидящие перед тобой Араз Ализаде, Хафиз Гаджиев и Захиж Орудж выдвигают обвинения против власти, представителем которой ты являешься, когда власть, в которой ты представлен, обвиняется в предательстве в отношении народа, у тебе не хватает смелости отреагировать, ты стоишь, склонив голову. Хотя все эти обвинения касаются и тебя самого. Потому что ты представлен на высокой должности в этой власти. А Сардар Джалалоглу всегда достойно переживал политические репрессии и лишения. Если бы Сардан Джалалоглу стоял перед чье-то дверью с жалким видом, то не подвергся бы репрессиям и пыткам, а стал бы депутатом, как Гудрат Гасангулиев. Сардар Джалалоглу был избран депутатом четырежды, и все 4 раза не был допущен в парламент. Гудрат Гасангулиев никогда не избирался депутатом, но по поддельному мандату был посажен в депутатское кресло. Теперь видно, кто жалок. Он натравил на меня некоторых заискивающих перед ним лиц. Я могу такое рассказать про Гудрата Гасангулиева, что он никогда не сможет поднять голову и посмотреть кому-то в глаза. Он самый жалкий человек в Азербайджане. Я ему не ровня. Пусть он не переносит политические вопросы в личную плоскость. Он сам понимает, о чем я говорю. Я такое про него расскажу, он сквозь землю провалится! Хватит, ему должно быть стыдно».

Minval.az