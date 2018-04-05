32-летняя жительница Киева Инна Владимирская уже девять лет каждые выходные приезжает на реку Днепр, чтобы окунуться в ледяную воду, а потом побегать по снегу голышом, рассказывает The Sun.

Каждые выходные Инна Владимирская приезжает на Днепр вместе со своим мужем и окунается в ледяную воду. По словам киевлянки, она соблюдает этот ритуал на протяжении уже девяти лет. Женщина убеждена, что он помогает ей сохранить молодость.

«Погружение в холодную воду активизирует циркуляцию крови, что помогает расщеплять жир, повышает мышечный тонус и омолаживает кожу», — говорит Инна Владимирская.

После купания в ледяной воде Инна устраивает пробежку по берегу голышом. И, судя по внешнему виду 32-летней украинки, такие необычные тренировки действительно приносят желаемые плоды, отмечает Лайф.

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