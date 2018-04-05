6 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, ночью и утром в некоторых местах туман. Будет дуть юго-западный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 5-7°, днем 10-15°, в Баку ночью 5-7°, днем 13-15° тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 767 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 55-65%.

В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается. В первой половине дня возможны кратковременные дожди. Ночью и утром будет дуть западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 4-9°, днем 15-20°, в горах ночью 2-3°, днем 8-13° тепла.

Minval.az