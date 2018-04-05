Спецслужбы Великобритании установили местонахождение «секретной российской лаборатории», где был произведен нервно-паралитический яд «Новичок» для отравления Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери. Об этом сообщает The Times со ссылкой на источники в разведке.

Газета не раскрывает, где именно находится предполагаемая лаборатория. При этом утверждается, что Великобритания знала о существовании химической лаборатории по производству яда еще до покушения на Скрипалей, которое произошло 4 марта.

По данным таблоида The Sun, лаборатория по производству «Новичка» располагается в районе Ясенево на окраине Москвы, где находится Служба внешней разведки России.

В то же время издание The Daily Mail со ссылкой на британскую разведку утверждает, что в России ранее уже проводились тестовые испытания «Новичка», которое в качестве орудия убийства наносили на различные бытовые предметы. Согласно одной из версий, Скрипали были отравлены через ручку на входной двери дома в Солсбери, на которую был нанесен яд. Об этом информирует «Медуза».

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