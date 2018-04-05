Лидер ЛДПР Владимир Жириновский подключился к продвижению екатеринбургской заявки на ЭКСПО-2025. Как рассказал на своей странице в Facebook депутат Госдумы Дмитрий Ионин, он выступил на мероприятии, где состоялась встреча комиссии Международного бюро выставок с председателем и депутатами Госдумы, а также с лидерами политических партий. Об этом пишут российские СМИ.

Жириновский, выступая перед комиссией, нашел железный аргумент в поддержку екатеринбургской заявки и предложил заострить внимание на вопросах безопасности.

«Вот будет ЭКСПО-2020 в Дубае. Но там ведь все боевики с Ближнего Востока отдыхают. Претендует на ЭКСПО японская Осака. Так ведь там сейсмически опасная зона, может землетрясение произойти. Баку? Там рядом Карабах, и вообще сложные территории Ближнего Востока. А вот Свердловская область — самое безопасное место в мире!», — заявил Жириновский.

Minval.az