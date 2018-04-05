Том Харди кардинально сменил образ для гангстерской драмы, где он играет Аль-Капоне. «Фонзо» расскажет о последних годах жизни криминального босса. Поэтому для этой роли 40-летний актёр сбрил свою бороду и волосы. В таком виде папарацци засняли Харди, когда он находился на съёмках новой киноленты в Новом Орлеане, штат Луизиана, сообщает THe Sun.

В руках Харди нёс голову манекена, на котором был парик с залысинами.

Фильм расскажет о более поздних годах жизни преступника, который умер в 1947 году в возрасте 48 лет. Перед кончиной он был выпущен из тюрьмы по причине того, что его здоровье резко ухудшилось. Мафиози умер от сифилиса, а перед смертью страдал от слабоумия, вызванного болезнью. Также его постоянно преследовали воспоминания о насилии и убийствах, которые он чинил в прошлом.

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