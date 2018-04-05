В 2017 году в Станцию скорой и неотложной медицинской помощи города Баку поступило более 693 600 вызовов, связанных с инсультом.

Как сообщает АПА, заместитель главврача Станции скорой и неотложной медицинской помощи города Баку Ирада Алиева сказала, что более 63 300 обратившихся были госпитализированы.

По ее словам, число вызовов, связанных с детьми было более 83 000: «В связи с тем, что в станции была восстановлена деятельность педиатрических бригад, случаев детских смертей при враче зарегистрировано не было».

Заместитель главврача отметила, что в прошлом году в результате реанимационных мероприятий была спасена жизнь более 2000 пациентов: «Число вызовов, связанных с сердечно-сосудистыми заболеваниями составило 150 325, 12 354 пациентов были госпитализированы. Число вызовов, связанных с инфарктом миокарда составило 865, были госпитализированы около 814 пациентов. По сравнению с прошлым годом наблюдается рост вызовов, связанных с инсультом и уменьшение числа обращений, связанных с инфарктом миокарда».

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