Bерховный суд под председательством Али Сейфалиева в четверг принял решение об освобождении из заключения директора Интернет-телевидения Kanal 13 журналиста Азиза Оруджева, осужденного к 6 годам лишения свободы.

Как сообщил Turan адвокат Джавад Джавадов, суд снял с Оруджева обвинение по статье 192.2.2 (незаконное предпринимательство) сочтя, что в деяниях журналиста не было состава преступления.

А обвинение по статье 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия) было переквалифицировано на более мягкую статью — 308.1.

При этом, срок его наказания был сокращен до 3 лет лишения свободы, и тут же суд применил статью 70 УК — о применении условного наказания с испытательным сроком три года, суд постановил освободить журналиста из-под стражи.

По словам адвоката, в течение ближайших часов журналист будет освобожден. Накануне Оруджев был помещен в медпункт колонии номер 14.

Напомним, что Азиз Оруджев был арестован в мае 2017 года и осужден 15 декабря 2017 года. Bиновным себя не признал.

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