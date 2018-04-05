Согласно рейтингу Global Fire Power за 2017 год, лидером по военной мощи стали США, второе место у России, третье у Китая. Далее в топ-10 вошли Индия, Франция, Великобритания, Япония, Турция, Германия и Египет.

Из стран бывшего СССР лидирует Украина (30 место), затем идет Узбекистан (48 место) и Белоруссия (49). Казахстан занял 55 место, Азербайджан — 58 место, Грузия — 82 место, Туркменистан — 86, Армения — 93, Киргизия — 108 и Таджикистан — 112 место.

Последнее, 133-е место, — у гималайского королевства Бутан. Недалеко от него ушли Суринам в Южной Америке (132) и Сьерра-Леоне в Западной Африке.

Для составления таблицы военной мощи государств авторы Global Firepower Index учитывают свыше 50 различных факторов.

Minval.az