В городе Баку для лиц, отвечающих за чистоту, подготовлена новая форма.

Об этом Report сообщил начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения и связям с общественностью Государственного управления дорожной полиции (ГУДП) Главного управления полиции города Баку (ГУПБ), полковник полиции Вагиф Асадов

В.Асадов отметил, что новая форма подготовлена по заказу руководства МВД:

«Мы очень обеспокоены случаями наезда автомобилей на лиц, отвечающих за чистоту в городе Баку. В связи с этим возникла необходимость в превентивных мерах. Для лиц, наводящих чистоту на магистральных дорогах, улицах и проспектах, подготовлена новая одежда. Сегодня 500 лицам, отвечающим за чистоту, будет выдана новая форма. Особенность этой формы в наличии на ней специальных светоотражающих полос. Эти светоотражатели предусмотрены для привлечения внимания водителей и предотвращения возможных наездов на пешеходов».

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