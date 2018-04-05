Имущество компании-банкрота «Бизнес-клуб «Тропикано», ранее входившей в группу «АСТ» российского бизнесмена азербайджанского происхождения Тельмана Исмаилова, выставлено на торги, которые пройдут в середине мая, сообщила в четверг газета «Ведомости».

Выставленной на торги компании принадлежит 12-этажный офисно-торговый центр площадью 15,4 тысячи квадратных метров на улице Красная Пресня в Москве. Один из крупнейших арендаторов объекта — магазин «Детский мир». Стоимость комплекса оценивается в 2,1-2,3 миллиарда рублей, говорится в статье.

Банкротство «Тропикано» инициировал БМ-банк, входящий в группу «ВТБ». Компания была признана банкротом в сентябре 2017 года.

Компания ранее принадлежала группе «АСТ» Исмаилова и членов его семьи. Всего в АСТ входило более 30 компаний, а оборот превышал 2 миллиарда долларов. В 2009 году правоохранительные органы выдвинули претензии к деятельности главного актива группы — Черкизовского рынка. Рынок был закрыт, группа начала терять другие активы. Сам Исмаилов в декабре 2015 года признан банкротом, а в прошлом году был заочно арестован по обвинению в организации двух убийств и незаконном обороте оружия, добавляет газета.

Как напоминается в статье, кроме «Тропикано» в залоге у ВТБ торговый центр в Измайлове и ресторан «Прага» на Арбате, ранее принадлежавшие Исмаилову. Кредиторы в ходе банкротства одной из структур бизнесмена уже пытались продать на торгах ТЦ в Измайлове сначала за 2 миллиарда рублей, затем за 1,8 миллиарда рублей, но желающих купить его не нашлось. Теперь конкурсный управляющий ждет до 6 июня заявок от инвесторов в рамках публичного предложения.

Minval.az