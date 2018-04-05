В Туркменистане запретили ввоз и продажу женских купальников бикини и шорт. На данный момент частные магазины распродают то, что осталось на складе из ввезённых до запрета купальников и шорт.

«На таможне не разрешают провозить купальники и шорты. По мере приблежения сезона купания, на эти товары растёт спрос. Но таможенники не объясняют причину этого запрета», — рассказывает источник Радио Азатлык.

​По его словам, в последние годы в летнее время шорты стали очень популярны как среди мужчин, так и среди женщин. Теперь туркменистанцам, по всей видимости, придётся отказаться от одежды комфортной для погодных условий Туркменистана, где жара летом может превышать 50 градусов по Цельсию.

Попытки журналистов получить официальные комментарии у таможенной службы Туркменистана по поводу запрета на ввоз и продажу купальников и шорт не дали результатов.

Но сотрудник таможенной службы, говоривший с корреспондентом издания на условиях анонимности, предположил, что данный запрет может быть связан «с нравственными нормами туркменов, то есть с тем, что турменским девушкам не подобает носить купальники». Но он не смог пояснить, почему запрет введён именно сейчас.

Это не единственный запрет на предметы одежды или внешнего облика, введённый в Туркменистане за последние недели.

Ранее сообщалось, что работницам государственных учреждений Ашхабада запретили красить и наращивать ногти, наращивать ресницы, а также обесцвечивать волосы и носить золотые украшения. Таможня Туркменистана перестала пропускать светлые краски для волос и средства для мелирования и обесцвечивания.

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