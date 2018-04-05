Телеканал BaxTV распространил видео, отражающее инцидент с нападением во французском Тулузе на криминального авторитета Рагима Намазова, известного по прозвищу Шекинский, и его супругу.
Неизвестный в маске, выйдя из автомобиля Audi, приближается к автомобилю, где находились супруги Намазовы, и семь раз стреляет в упор, после чего скрывается.
Супруги были доставлены в больницу, где Р.Намазов пришел в себя, а его супруга скончалась.
Инцидент произошел 30 марта.
Рагим Тофиг оглу Намазов (1978 г.р.) уехал во Францию в 2010 году. Совсем недавно в интернете была распространена аудиозапись, на которой Рагим Намазов оскорбляет криминального авторитета Надира Салифова (Лоту Гули).