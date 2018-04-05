The HALO Trust ожидает от Грузии разрешения на очистку от мин семикилометрового участка своей границы, который, по данным организации, был заминирован в ходе войны между Азербайджаном и Арменией.

Более тысячи противотанковых и противопехотных мин заложены вдоль грузино-азербайджанской границы полосой длиной семь километров и длиной 100 метров. Заминированная территория находится близ сел Кирач-Муганло, Качаган и Текали Марнеульского муниципалитета Грузии, где живут более 4000 человек, сообщает JAMnews.

Этот участок границы в разгар войны в Нагорном Карабахе заминировали азербайджанские военные. Это было сделано с целью не допустить прохода через территорию Грузии солдат из Армении, граница с которой также проходит неподалеку.

«В 1991 году, когда власти Грузии не контролировали не то что границы, но и центр столицы, такие оборонительные меры со стороны Азербайджана, может быть, были даже оправданы», – считает грузинский эксперт по вопросам безопасности Зураб Агладзе.

Азербайджан до сих пор не желает разминирования этой территории, заявил бывший высокопоставленный чиновник Минобороны Грузии.

6 июля 2015 года The HALO Trust — британская благотворительная и американская некоммерческая организация, занимающаяся обезвреживанием наземных мин и неразорвавшихся боеприпасов — получила разрешение на работы по установлению площади минного поля и типов мин, заложенных в Марнеульском районе, однако вынуждена была отказаться от проведения работ, сообщил менеджер программы этой организации в Грузии Ираклий Читанава.

«Сразу после получения разрешения мы начали подготовительные работы, и в августе, как только мы подошли к минному полю, примерно на 50 метров к границе, мы увидели, что азербайджанская сторона вывела тяжелую технику, солдат. Они потребовали, чтобы мы покинули территорию. С нами тогда были представители министерства иностранных дел и пограничной полиции. Но мы вынуждены были отойти», — рассказал Читанава.

Он отметил, что в 2016 году в районе села Кирач-Муганло была найдена мина, которая находилась не у границы, а в 800 метрах от нее. Мину обезвредили, но и в этом случае The HALO Trust не получила разрешения на обследование места, заявил Ираклий Читанава.

Работы по разминированию на границе с Азербайджаном должны быть прекращены, пока не примут окончательного решения по этому вопросу, говорится в письме Минобороны Грузии, адресованном организации The HALO Trust. Читанава заявил, что организация уже составила карту минного поля и готова начать работы сразу, как только будет получено согласие грузинской стороны.

«Всего в общей сложности заминировано 2,2 млн квадратных метров. Для очистки территории нужно два-три года и три миллиона долларов. В случае согласия грузинского правительства, мы обратимся к различным донорам и постараемся получить необходимое финансирование от правительств Японии, США или других стран-друзей Грузии», — сообщил Ираклий Читанава.

Minval.az