Заместитель главы Министерства иностранных дел России Александр Грушко считает, что военная поддержка стран Балтии со стороны США ослабляет безопасность в Европе, передает РИА Новости.

«США продолжают двойственную линию, с одной стороны, на усиление восточного фланга и создание плацдарма для проецирования силы, с другой стороны, это очевидно, подталкивают союзников к неукоснительному выполнению требований Вашингтона о повышении военного бюджета до 2%. Здесь видна заинтересованность США в том, чтобы эти деньги тратились прежде всего на приобретение американских вооружений», — сказал Грушко.

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