Обрушение свода произошло на шахте на западе Грузии, сообщают грузинские СМИ.

Сегодня на рассвете в Центр неотложной помощи поступило сообщение о том, что в городе Ткибули в первом районе шахты имени Менделя ранены несколько человек. «На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники правоохранительных органов и скорая помощь… Все люди в результате полученных травм скончались», — говорится в сообщении.

Кроме того, три шахтера были ранены.

По предварительным данным, в шахте деформировалась стена, из-за чего обвалился свод. Открыто уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности».

Minval.az