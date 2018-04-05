Президент Азербайджана Ильхам Алиев сожалеет, что международные организации не принимают санкций в отношении Армении, которая оккупировала азербайджанские территории.

«Нагорный Карабах – историческая часть Азербайджана. Эта территория и семь других районов Азербайджана оккупированы со стороны Армении. Жаль, что грубое нарушение международного права со стороны Армении остается безнаказанным, в отношении нее не применяются санкции», — сказал И.Алиев в четверг в Баку, выступая на конференции «Поощрения международного мира и безопасности за устойчивое развитие» глав МИД стран-участниц Движения неприсоединения». Его слова приводит агентство «Интерфакс-Азербайджан».

Он отметил, что если бы в самом начале конфликта в отношении Армении были бы применены санкции, то конфликт давно нашел бы свое решение.

По его словам, в результате армяно-азербайджанского конфликта более 1 млн азербайджанцев были изгнаны из своих домой. «Наш народ подвергся этнической чистке. Армения совершила против Азербайджана Ходжалинский геноцид, который признали 10 стран. Мы призываем все страны выразить свою позицию по этому вопросу», — отметил он.

И.Алиев добавил, что ведущие международные организации приняли резолюции по нагорно-карабахскому конфликту, но они так и остались невыполненными. «Мы являемся сторонниками урегулирования конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана. Надо покончить с оккупацией азербайджанских территорий, тогда наступит мир в регионе», — отметил он.

Президент подчеркнул, что Армения проводит политику ксенофобии, является моноэтническим государством. «Азербайджан, в отличие от Армении, является центром мультикультурализма. Мы пропагандируем диалог», — добавил глава государства.

Minval.az