54-летний Набакишор Наяк погиб во время того, как собирал редкий цветок, который используется для изготовления ликёра. На мужчину напал огромный медведь, который убил ещё двоих человек, пытавшихся спасти несчастного. Сыновья Наяка рассказали, что хищник набросился со спины, сообщает The Sun.

Трагедия произошла в индийском штате Орисса. В тот день Наяк не взял с собой оружия и в результате не смог отбиться от медведя. На кадрах видно, как мужчина пытается выбраться из его лап, но всё безуспешно. Разъярённые местные жители позже выследили хищника и забили его до смерти.

Сыновья погибшего пытались его спасти, но получили тяжёлые ранения, отмечает Лайф.

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