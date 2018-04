Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало видео, на котором показана активность магнитного поля Солнца.

Ролик был сделан Обсерваторией солнечной динамики (SDO) с помощью устройства Helioviewer.

На записи видно множество ярких дуг силовых линий магнитного поля, которые загибаются в направлении от поверхности Солнца.

​Видео было записано 27-28 марта после нескольких дней отсутствия солнечной активности.

Here come the plumes! After days with no visible active regions on the Sun, numerous arches of bright, magnetic field lines were captured rotating into view from Mar. 27-28 by our @NASASun observatory. Take a look: https://t.co/abOrUszLoU pic.twitter.com/UWG5CUVtS1

— NASA (@NASA) 4 апреля 2018 г.