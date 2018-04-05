Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало видео, на котором показана активность магнитного поля Солнца.

Ролик был сделан Обсерваторией солнечной динамики (SDO) с помощью устройства Helioviewer.

На записи видно множество ярких дуг силовых линий магнитного поля, которые загибаются в направлении от поверхности Солнца.

​Видео было записано 27-28 марта после нескольких дней отсутствия солнечной активности.

Minval.az