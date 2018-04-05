

Образованная накануне Инициативная группа азербайджанцев России, состоящая из видных представителей азербайджанской общины России – руководителей диаспорских организаций, национально-культурных объединений, академических кругов и общественности – выступила со специальным обращением в поддержку кандидатуры Ильхама Алиева на предстоящих президентских выборах в Азербайджане.

Ниже приводим полный текст Обращения:

«11 апреля 2018 года граждане Азербайджана будут избирать главу государства, что является важным историческим событием, определяющим будущее страны.

Азербайджан в своем успешном социально-экономическом и политическом развитии, а также в контексте укрепления реального авторитета на международной арене доказал устойчивость своей государственности. На сегодняшний день неоспоримым фактом является то, что независимость и суверенитет Азербайджана носят не формальный, а весьма практический и подкрепленный весомыми аргументами действенный характер.

Каждого из нас – азербайджанцев России – с Азербайджаном связывают тесные межчеловеческие связи, Азербайджан является нашей исторической Родиной, успехами которой мы искренне гордимся, справедливую позицию которого мы неустанно защищаем, богатое историко-культурное наследие которого мы с гордостью пропагандируем. Эти и многие факторы обуславливают то, что мы не можем оставаться равнодушными к происходящему в Азербайджане.

Объективности ради надо подчеркнуть, что именно с Ильхамом Алиевым как продолжателем курса общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева на стабильность и устойчивое развитие страны связаны не только ожидания и чаяния граждан, но и их конкретные выводы о впечатляющих достижениях страны за время его президентства, рост авторитета Азербайджана на международной арене, существенные позитивные изменения в социально-экономической жизни республики. Вес Азербайджана на международной арене и его твердая позиция по актуальным глобальным проблемам не только закрепили за страной статус регионального лидера, но и позволили другим акторам мировой политики усмотреть в этом игроке реальный потенциал, который выводит Азербайджан далеко за рамки своего региона. Многовекторная дипломатия, стратегические поступательные действия на международной арене, основанная на национальных интересах твердая позиция по актуальным проблемам современности – всё это и многое другое в деталях и в целом сделало возможным говорить об Азербайджане не только как о региональном лидере, но и важном игроке мировой политики. Азербайджан по праву считается не только экономическим локомотивом региона, но и страной, обладающей самым мощным военным потенциалом.

Отношения между Россией и Азербайджаном, имеющие для нас судьбоносное значение, также вышли на новый уровень равноправного, добрососедского, дружественного и стратегического взаимодействия по всем сферам, подкрепляясь высокой степенью доверия, существующего между главами государств – Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым.

Совсем недавно подавляющее большинство граждан России проголосовали на президентских выборах и сделали свой выбор в пользу Владимира Путина – в пользу стабильности, поступательного развития, целостности страны и дальнейшего укрепления ее авторитета на международной арене.

Опираясь на вышеизложенные аргументы, мы призываем всех имеющих право голоса граждан Азербайджана осуществить свое волеизъявление в пользу успешного будущего страны – в пользу стабильности, процветания и еще более впечатляющих достижений – в пользу человека, который в силах это обеспечить – в пользу Ильхама Алиева».

Инициативная группа азербайджанцев России:

Ислам Гусейнов – председатель Ульяновской региональной азербайджанской национально-культурной автономии (УРАНКА) (г. Ульяновск)

Шахин Шихлинский – председатель Свердловской областной общественной организации «Азербайджанский культурный центр» (г. Екатеринбург)

Тарлан Гасымов – председатель Региональной общественной организации «Азербайджанская диаспора Архангельской области» (г. Архангельск)

Саадет Караева – директор Народного азербайджанского ансамбля песни и танца «Одлар Юрду» (г. Красноярск)

Эльшан Аскеров – председатель Сургутского отделения Азербайджанского молодежного объединения России (АМОР) (г. Сургут)

Соучредители инициативной группы:

Роман Агаев – главный редактор Единого информационного портала азербайджанцев РоссииAZRU (www.azru.org) (г. Москва)

Амиль Агаев – аспирант кафедры международного бизнеса и таможенного дела Российского экономического университета им. Г.В.Плеханова.

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