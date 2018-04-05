Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал в среду распоряжение о привлечении частей Национальной гвардии к охране границы США с Мексикой, передает ТАСС.

«Министру обороны следует оказать содействие министерству внутренней безопасности (МВБ) в обеспечении охраны южной границы и осуществлении других необходимых действий с целью остановить поток наркотиков, контрабандных товаров, членов бандитских группировок, иных преступников, а также незаконных иммигрантов. Министру обороны следует задействовать национальных гвардейцев для содействия в выполнении данной миссии», — указал Трамп.

Он ожидает в течение 30 дней от глав Пентагона и МВБ доклада, подготовленного совместно с министерством юстиции, о ситуации на границе, а также плана дальнейших действий с рекомендациями, что еще можно предпринять для «защиты границы и обеспечения безопасности США».

По словам Трампа, «ситуация на южной границе достигла критической точки». «Беззаконие, которое продолжает царить там, несовместимо с нормами жизни, безопасностью и суверенитетом нашего народа, — подчеркнул он. — У моей администрации не остается иного выхода, как действовать». Сколько конкретно национальных гвардейцев предполагается направить на границу с Мексикой, ни Белый дом, ни Пентагон пока не раскрывают.

Позднее в МИД Мексики сообщили, что бойцы Национальной гвардии, которые будут подключены к охране границы двух стран, не будут вооружены.

«Министр [иностранных дел Мексики] Луис Видегарай провел разговор с министром внутренней безопасности США Кирстьен Нильсен. Министр Нильсен проинформировала мексиканское правительство о следующих аспектах решения развернуть Национальную гвардию на границе с нашим государством. Нацгвардия будет только оказывать содействие министерству внутренней безопасности. Национальные гвардейцы не будут носить оружие, а также выполнять иммиграционные или таможенные обязанности», — говорится в заявлении.

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