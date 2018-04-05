В Баку открылась конференция глав МИД стран Движения неприсоединения на тему «Поощрение международного мира и безопасности во имя устойчивого развития».

Как сообщает Report, на церемонии открытия принимают участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, министр иностранных дел председательствующей в настоящее время в Движении неприсоединения Венесуэлы Хорхе Арреаса Монтсеррат, глава внешнеполитического ведомства Азербайджана Эльмар Мамедъяров, президент 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Мирослав Лайчак.

В ходе двухдневной встречи представители участвующих в Движении неприсоединения государств, получивших при нем статус наблюдателей государств и международных организаций, а также государств и организаций, присутствующих в качестве специального гостя, обменяются мнениями по наиболее актуальным вопросам международного мира и безопасности.

По итогам заседания глав МИД 6 апреля будет принята Бакинская декларация.

Отметим, что в Движении неприсоединения участвует 120 государств. 17 государств и 10 международных организаций имеют статус наблюдателей при Движении неприсоединения.

Азербайджан примкнул к Движению в 2011 году на XVI конференции министров на Бали. В 2019 году в Азербайджане состоится XVIII саммит Движения. В 2019-2022 годах Азербайджанская Республика будет председательствовать в Движении неприсоединения.

Minval.az