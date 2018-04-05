США намерены ввести санкции против российских олигархов из так называемого «кремлевского списка» за вмешательство в выборы американского президента.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Как сообщает агентство, санкции коснутся российских бизнесменов, близких к президенту России Владимиру Путину. По данным двух источников, такие меры могут быть предприняты уже в четверг, 5 апреля.

Санкции против олигархов вводятся в соответствии с законом «О противодействии противникам Америки через санкции» (CAATSA), рассказали четыре источника агентства. В нем перечислены имена более 200 российских чиновников и бизнесменов — этот перечень известен как «кремлевский список».

Отметим, в «кремлевский список» вошли российские бизнесмены азербайджанского происхождения Вагит Алекперов, Арас Агаларов, Год Нисанов, Фархад Ахмедов, Зарах Илиев.

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