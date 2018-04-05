Объем запасов недавно открытого в Бахрейне месторождения нефти оценивается примерно в 80 миллиардов баррелей. Как пишет «Медуза», это сравнимо с доказанными запасами нефти в России.

Министр нефти Бахрейна Мохамед бин Халифа аль-Халифа заявил, что в районе месторождения также открыты запасы газа; их объем оценивается в 280-570 миллиардов кубических метров.

По словам министра, объем запасов нефти и газа в месторождении подтвердили оценщики нефтяной корпорации Haliburton и консалтинговой компании DeGolyer and MacNaughton, которая специализируется на нефтегазовой сфере.

Власти Бахрейна 1 апреля заявили об обнаружении в стране крупнейшего месторождения нефти. Оно находится у западного побережья королевства.

До последнего времени нефтяные запасы Бахрейна оценивались в 125 миллионов баррелей, что примерно соответствует уровню Кубы и Польши.

Minval.az