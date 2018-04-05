Истребитель F-16 ВВС США потерпел крушение на авиабазе Неллис недалеко от Лас-Вегаса, штат Невада, сообщает «Лайф» со ссылкой на Fox News.

О состоянии членов экипажа и их числе на борту пока ничего не известно.

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