Истребитель F-16 ВВС США потерпел крушение на авиабазе Неллис недалеко от Лас-Вегаса, штат Невада, сообщает «Лайф» со ссылкой на Fox News.
О состоянии членов экипажа и их числе на борту пока ничего не известно.
Истребитель F-16 ВВС США потерпел крушение на авиабазе Неллис недалеко от Лас-Вегаса, штат Невада, сообщает «Лайф» со ссылкой на Fox News.
О состоянии членов экипажа и их числе на борту пока ничего не известно.
Дата: 2018/04/05 0:30
Раздел: Мир
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