Ведущий КВН Александр Масляков в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Москва-Баку» рассказал, что давно не был в Азербайджане и поделился мыслями о молодых бакинских КВНщиках.

— В Баку я приезжал очень давно. В последний год активность бакинских КВНщиков снизилась, но они играют, и мы стараемся им всячески помогать. Пока звездной команды, как была когда-то, к сожалению, не появляется. Но лично я не теряю на это надежды, учитывая свою любовь к Азербайджану, Баку и многочисленным знакомым, связанными с игрой. Слава бакинского КВН обязательно возродится!

Я лично знаком с Ильхамом Алиевым, знаю, что одна из его дочерей, Лейла Алиева, активно занимается делами молодежи. Уверен, что в сфере интересов молодых людей КВН занимает достойное место, поэтому, все еще будет!

Minval.az