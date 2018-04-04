В Калуге 7 апреля отметят День культуры Азербайджана. Организаторами мероприятия являются Областной молодежный центр (ОМЦ) совместно с областным отделением Международного фонда «Российский фонд мира» и региональной Азербайджанской национально-культурной автономией, сообщают местные СМИ.

Начало праздника запланировано на 14.00. К этому времени в фойе ОМЦ будет развернута выставка изделий прикладного творчества Азербайджана. Кроме того, состоится дегустация блюд национальной кухни.

Продолжит праздник концертная программа, в которой примут участие азербайджанские коллективы, а также ансамбли ОМЦ. Артисты исполнят песни Муслима Магомаева.

Minval.az