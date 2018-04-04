Народная артистка СССР Эдита Пьеха госпитализирована в Петербурге. Об этом сообщила сама эстрадная певица.
— Увезли с обострением бронхита, положили во вторую городскую больницу, — приводит её слова ТАСС.
Народная артистка СССР Эдита Пьеха госпитализирована в Петербурге. Об этом сообщила сама эстрадная певица.
— Увезли с обострением бронхита, положили во вторую городскую больницу, — приводит её слова ТАСС.
Дата: 2018/04/04 22:45
Раздел: Life-style
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