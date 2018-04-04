В главном здании Национальной Aкадемии наук Азербайджана (НАНА) состоялась церемония прощания с известным азербайджанским хирургом, заведующим II кафедрой хирургических болезней Азербайджанского медицинского университета, директором Научного хирургического центра имени академика M.Toпчубашева, академиком Беюккиши Агаевым.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в церемонии приняли участие представители соответствующих структур, деятели науки и медицины, работники здравоохранения.

К гробу ученого был возложен венок от имени президента Азербайджанской Республики.

Выступивший на церемонии президент НАНА aкaдемик Акиф Ализаде рассказал о большом вкладе в развитие науки и здравоохранения в республике, многолетней богатой научной и педагогической деятельности видного ученого, академика Беюккиши Агаева, имеющего важные заслуги в области медицины в нашей стране.

Aкaдeмик A.Ализаде отметил, что основным направлением научной деятельности ученого, связавшего большую часть жизни с НАНА, являлось применение безинъекционного инъектора в лечении желудочных кровотечений, лазерного низкочастотного интерокорпорального магнитного метода в хирургическом лечении тяжелых заболеваний печени, желчных путей и поджелудочной железы. С 1973 года до последних дней своей жизни он руководил II кафедрой хирургических болезней Азербайджанского медицинского университета.

Говоря о плодотворной деятельности видного ученого Беюккиши Агаева, академик A.Ализаде подчеркнул его особую роль в азербайджанской науке. Было отмечено, что ценные исследования ученого, являющегося одним из создателей научной школы хирургической гастроэнтерологии в республике, открыли большие возможности для проведения фундаментальных исследований в этой сфере и применения их в лечебной работе.

Министр здравоохранения Огтай Ширалиев рассказал об исключительных заслугах Беюккиши Агаева в подготовке хирургов в нашей стране. Он отметил, что ученый создал научную школу в медицинской сфере, посвятил всю свою содержательную жизнь развитию медицинской науки.

Рассказавший на церемонии о жизни и богатой научной деятельности видного ученого, академик-секретарь отделения биологии и медицинских наук НАНА, aкaдемик Ахлиман Амирасланов отметил, что Беюккиши Агаев был ученым и талантливым организатором здравоохранения, своей теоретической и практической деятельностью постоянно обогащал азербайджанскую медицинскую науку.

Было отмечено, что академик Б.Агаев – автор многочисленных научных трудов, девяти изобретений и более 25 рационализаторских предложений. Под его руководством защитились по медицине 62 доктора философии, 11 докторов наук.

Академик Беюккиши Агаев, научная и педагогическая деятельность которого всегда высоко оценивалась нашим государством, в 1998 году был награжден орденом «Шараф» за заслуги в развитии медицинской науки в Азербайджана.

Ректор Азербайджанского медицинского университета (АМУ), профессор Герай Герайбейли, директор Учебной хирургической клиники АМУ, профессор Сурхай Хадиев рассказали о богатой научной, педагогической деятельности, высоких моральных качествах академика Беюккиши Агаева, поделились воспоминаниями об ученом.

Выступивший от имени семьи брат покойного Рауф Агаев выразил глубокую признательность за уважение и почтение к памяти ученого.

Затем гроб с телом покойного проводили в последний путь.

Покойный был предан земле во второй Аллее почетного захоронения.

Minval.az