В Нефтчалинском районе произошло самоубийство.

Как сообщает АПА, житель села Хыллы Ахадов Эльшан (1979 г.р.) повесился в ванной комнате дома, в котором проживал.

Причины суицида пока неизвестны. По факту ведется расследование.

Minval.az