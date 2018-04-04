В Нефтчалинском районе произошло самоубийство.
Как сообщает АПА, житель села Хыллы Ахадов Эльшан (1979 г.р.) повесился в ванной комнате дома, в котором проживал.
Причины суицида пока неизвестны. По факту ведется расследование.
В Нефтчалинском районе произошло самоубийство.
Как сообщает АПА, житель села Хыллы Ахадов Эльшан (1979 г.р.) повесился в ванной комнате дома, в котором проживал.
Причины суицида пока неизвестны. По факту ведется расследование.
Дата: 2018/04/04 23:04
Раздел: Азербайджан, Происшествия
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