Предложенное Россией на заседании исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия заявление по поводу «дела Скрипаля» поддержали 14 из 41 стран, сообщили в российском постпредстве при ОЗХО.

В частности, российский призыв к урегулированию вопросов, связанных с отравлением британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери, в рамках Конвенции о запрещении химического оружия, поддержали Белоруссия, Армения, Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Таджикистан, Сирия, Иран, Венесуэла, Пакистан, Никарагуа и Куба.

Вместе с тем, исполнительный совет ОЗХО не поддержал предложение России, сообщил ТАСС дипломатический источник в одной из делегаций.

«Предложение России поддержано не было», — сказал собеседник агентства.

Minval.az