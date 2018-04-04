Правительство Армении подготовилось к официальному визиту грузинской делегации во главе с премьер-министром страны Георгием Квирикашвили. Только на коньяк властями было потрачено 2 миллиона 600 тысяч драмов (около 5 тысяч 500 долларов). Об этом сообщает независимый информационный ресурс Aliq Media.

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили прилетел в Ереван с однодневным официальным визитом 2 марта текущего года.

«Правительство Армении приобрело коньяк на 2 миллиона 600 тысяч драмов (около 5 тысяч 500 долларов) специально к визиту грузинской делегации во главе с Квирикашвили. Интересно, что партия была закуплена не на коньячном заводе, а в специализированном салоне-магазине вин и алкогольных напитков «ВИНО & ВИНО», — говорится в публикации.

Таким образом, были приобретены две бутылки «Эребуни» 30-летней выдержки, стоимость каждой — 137 тысяч 500 драмов (около 288 долларов), 30 бутылок коньяка по 25 тысяч драмов (около 52 долларов) – всего на 753 тысячи драмов (около 1 тысячи 574 долларов), а также коньяк «Двин» 10-летней выдержки.

«Также были куплены 72 бутылки коньяка «Наири» на сумму 1 миллион 573 тысячи 200 драмов (около 3 тысяч 288 долларов)», — говорится в публикации.

Minval.az