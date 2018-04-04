Индия поддерживает позицию Азербайджана в армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте.

Об этом в среду на пресс-конференции после встречи с министром иностранных дел Индии Сушмой Сварадж сказал глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

По его словам, во время сегодняшних встреч его коллега была проинформирована о нагорно-карабахском конфликте.

«Могу сказать, что Индия поддерживает позицию Азербайджана как в документах, подписанных в рамках Движения неприсоединения, так и в других документах», — отметил Мамедъяров.

Minval.az