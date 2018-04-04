«Мы выражаем категорический протест Франции, как одной из стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, в связи с визитом лица по имени Ашот Гульян, представляющегося в качестве представителя незаконного режима, созданного Арменией на оккупированных азербайджанских территориях».

Об этом сообщил руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

«Мы с сожалением сообщаем, что несмотря на то, что проникновение путешествующего с дипломатическим паспортом Армянской Республики жителя азербайджанского города Ханкенди Ашота Гульяна на территорию Евросоюза противоречит требованиям визового режима и реадмиссии между Арменией и ЕС, со стороны Франции не было предпринято никаких мер для предотвращения этого визита.

Систематичность подобных явлений и превращение Франции в пропагандистский пункт сепаратистского режима вызывает вопросы в объективности Франции как страны-сопредседателя, ставит под большое сомнение авторитет и надежность Франции на международном уровне и среди азербайджанской общественности.

Посольство Азербайджанской Республики во Франции предъявит МИД Франции ноту в связи с этим.

В дальнейшем азербайджанская сторона в отношениях с Францией будет придерживаться принципа взаимности».

Minval.az