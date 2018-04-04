«Формат Минской группы показывает возможность сотрудничества для безопасности Европы».

Как сообщает АПА, об этом во время выступления на сессии «Безопасность в Европе: сотрудничество или конфронтация» в рамках VII Московской конференции по международной безопасности сказал генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер.

«Мирным урегулированием нагорно-карабахского конфликта занимается Минская группа ОБСЕ. Сопредседателями Минской группы являются Россия, США и Франция. Эти страны на протяжении длительного времени занимаются урегулированием нагорно-карабахского конфликта мирным путем. Это является примером того, что возможность сотрудничества для безопасности Европы существует», — отметил он.

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