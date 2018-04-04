Пользователи социальных сетей выложили шокирующий ролик, на котором женщина снимает на камеру неухоженных детей — брата и сестры, которые рассказывают о своих родителях, а также о том, как они голодают, и что в интернате, куда они мечтают попасть, им было бы гораздо лучше, чем с родителями, которые их избивают и не кормят.

Как выяснилось, кроме тех детей, которые запечатлены на видео, в семье есть еще два ребенка (семья проживает в пос. Зых).

Видеоролик вызвал широкий резонанс. Трех детей удалось устроить в один из приютов города Баку. Судьба еще одного ребенка, который, по предварительной информации, попрошайничает на улицах города, пока что неизвестна.

Директор приюта Мехрибан Зейналова рассказала сайту 1news.az о том, что к нам привезли трех детей. Девочка – самая старшая, не ходит в школу. Все детки очень неухоженные, у них вши. Я вчера сразу же купила лекарство – их искупали и переодели в чистую одежду.

Поиски третьего ребенка продолжаются.

Minval.az