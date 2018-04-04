Официальный визит в Турцию был очень успешным, заявил президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Как вы знаете, уважаемые дамы и господа, делегация России находится в Турции второй день. В первый день мы провели двусторонние переговоры в рамках официального визита. Официальный визит был очень успешным. Хочу поблагодарить наших турецких друзей, президента Эрдогана за организацию работы в течение этих двух дней», — сказал Путин на пресс-конференции по итогам саммита с участием его коллег из Турции и Ирана.

Minval.az